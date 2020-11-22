— Мне кажется, у "Спартака" однобокая игра правым флангом без каких-либо комбинаций. Все это напоминает гадание на кофейной гуще. Конечно, "Спартак" действует компактно, старается играть быстро, интенсивно, но, по большому счету, особого ума и идеи не прослеживается, — рассказал Кобелев в интервью "РБК-Спорт".
Напомним, игра "Спартак" — "Динамо" закончилась ничьей 1:1. На гол Дмитрия Скопинцева хозяева ответили сольным проходом Романа Зобнина.
Клубы остались на третьем и четвертом месте чемпионата России, соответственно, набрав 29 и 27 очков.
В следующем туре "Спартак" дома сыграет с "Ротором". "Динамо" отправится в гости к "Ростову".
Кобелев: игра "Спартака" напоминает гадание на кофейной гуще
Бывший наставник "Динамо" Андрей Кобелев оценил игру "Спартака" в матче против бело-голубых в рамках 15-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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