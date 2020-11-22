"Сочи" пока еще молодая команда, а возможности, чтобы играть еще лучше, поверьте, будут. С каждым годом уверенность только будет расти, а вместе с ней придут победы и титулы", – сказал Рубашко.
В прошлом, дебютном, для "Сочи" сезоне в РПЛ команда заняла 12 место. В текущем чемпионате по итогам первого круга команда, набрав 24 очка, делит 5-7-е место с "Ахматом" и "Локомотивом". В 15-м туре сочинцы сыграли на выезде с ЦСКА вничью 1:1. Следующий матч у "Сочи" в Екатеринбурге против "Урала".
Источник: Р-Спорт
Гендиректор "Сочи": с годами уверенность у команды будет расти
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о развитии клуба.
Фото: ФК "Сочи"
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