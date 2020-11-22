"Остались недовольны ничьей. Должны были выигрывать и уходить в отрыв от "Зенита". Первый круг мы сыграли, но впереди еще 15 игр. Нужно готовиться к ним.
Мы о чемпионстве пока даже не разговариваем. Пусть сначала чемпионат закончится. Потом будем обсуждать, где могли выиграть и лучше сыграть", - заявил Девеев.
Московский ЦСКА в заключительном матче первого круга у себя дома сыграл вничью с "Сочи" 1:1. В составе "армейцев" отличился Арнор Сигурдссон.
ЦСКА стал победителем первого круга нынешнего сезона РПЛ. В активе московской команды 32 очка, они опережают идущий на втором месте "Зенит" на одно очко.
Игорь Дивеев в этом сезоне за ЦСКА сыграл 14 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Источник: Sport24
Дивеев: о чемпионстве пока не разговариваем
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал результат матча с "Сочи" (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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