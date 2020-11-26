— Летом были предложения из Европы, с агентом напрямую выходили на связь — приезжали, обсуждали. Травма сыграла большую роль, но и сейчас связь поддерживается с теми, кто интересовался. Думаю, в будущем все получится, — рассказал полузащитник в интервью "Чемпионату".
24-летний Баринов получил разрыв крестообразной связки колена в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2), который прошел 23 августа.
В нынешнем сезоне футболист в четырех матчах РПЛ стал автором одного гола. Баринов находится в структуре "железнодорожников" с 2012 года.
"Приезжали, обсуждали". Баринов — об интересе европейских команд летом
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что летом получал предложения о переходе от европейских команд.
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