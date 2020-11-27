Напомним, после публикации видео интимного содержания с участием Артема Дзюбы, нападающий был исключен из состава сборной России, а капитанская повязка в "Зените" была передана защитнику Деяну Ловрену.
В ближайшем матче Лиги чемпионов против "Брюгге" Ловрен не сыграет из-за перебора желтых карточек.
"Вернуть капитанскую повязку Дзюбе можно было и раньше. На мой взгляд, история вокруг Дзюбы раздута, ничего криминального он не совершил. Ну и зачем идти на поводу у каких-то мерзавчиков?", - заявил Чугайнов.
В этом сезоне Артем Дзюба провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах. На его счету 9 голов и 5 результативных передач.
Источник: СЭ
Чугайнов: капитанскую повязку Дзюбе нужно вернуть
Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов прокомментировал возможность нападающего "Зенита" Артема Дзюбы снова стать капитаном петербуржцев в матче с "Брюгге".
Фото: ФК "Зенит"
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