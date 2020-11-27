"В моей сумочке с перчатками и щитками всегда лежит талисман – маленький динозавр. Появился он в 2012 году, после победного матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. Видимо, сын мне подбросил, когда я собирался и уезжал. Так и родилась новая причуда: счастливый знак, теперь динозаврик всегда со мной.
Я не один такой, не подумайте. Кто-то, например, перед играми сексом не занимается. Например, Ещенко. Он рассказывал, что жене давно сказал: "Все, за два дня до игры уже нельзя", - написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.
Артем Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл в одном матче против "Енисея" в Кубке России (0:1). Всего за "Спартак" он провел 131 матч, в 47-ми матчах не пропустив голов.
Андрей Ещенко в текущем сезоне РПЛ провел 10 матчей за "Спартак", не отметившись результативными действиями. За московский клуб он выступает с сезона 2016/2017.
"Спартак" идет на 3-м месте по итогам первого круга РПЛ текущего сезона.
Источник: Sports.ru
"Ещенко, например, сексом перед игрой не занимается". Ребров - о приметах у футболистов
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о том, какую важность имеют приметы в жизни футболистов.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!