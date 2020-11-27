"Мне было обидно, что я не играю". Кухарчук - о периоде Гунько в "Химках"

Нападающий "Химок" Илья Кухарчук поделился мнением о том, почему у бывшего главного тренера красно-черных Дмитрия Гунько не задалось в подмосковной команде.

Фото: ФК "Химки"

Напомним, что Гунько проработал в "Химках" менее двух месяцев и был уволен после 8-матчевой серии без побед. Последней игрой для 44-летнего специалиста в подмосковном клубе стала встреча с "Краснодаром" (2:7).



- Наверное, надо было что-то поменять в плане подготовки, в плане состава. Мне было обидно, что я не играю. Когда я мог выйти и помочь команде своим желанием и присутствием на поле, мне не давали эту возможность. Небольшой осадок от работы остался, но это видение тренера, все по-разному видят футбол. Мое мнение не всегда может совпадать с мнением тренера. С приходом Игоря Геннадьевича я начал получать игровую практику.



- Ты не подходил к Гунько с вопросом, почему ты не попадаешь в состав?



- Были личные беседы, проходившие в спокойной обстановке. Но я для себя так и не понял до конца, что я делал не так, - сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Андреем Бабичем.