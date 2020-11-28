"В России хороший уровень футбола, он впечатляет. Тут всё не так, как думают за границей. Российский чемпионат напоминает чемпионат Англии. Это открытый турнир, где каждая команда стремится побеждать, атаковать, и мне это нравится. Я люблю атаковать. В России, как и в Англии, все команды играют на победу," - сказал Н'Жи.
В текущем сезоне 27-летний камерунец в составе "Динамо" провел 13 матчей и забил 3 мяча.
Ранее Н'Жи защищал цвета "Лиона", "Тоттенхэма" и "Марселя".
В текущем сезоне РПЛ "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
Источник: Sputnik
Н'Жи: уровень футбола в России впечатляет
Нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жи поделился своим мнением об уровне российского футбола.
Фото: ФК "Динамо"
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