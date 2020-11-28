В Башкирии могут подать в суд на "Победу" за нарисованный в небе символ в поддержку Дзюбы

Администрация башкирского города Нефтекамск рассматривает возможность подачи судебного иска на авиакомпанию "Победа".
Фото: ФК "Зенит"
Дело в том, что пилоты данной авиакомпании, выполняя рейс Москва — Екатеринбург 11 ноября, нарисовали в небе над Нефтекамском половой член, поддержав таким образом форварда "Зенита" Артема Дзюбу, видео интимного характера с которым попало в сеть. За отклонение от курса и подобный инцидент Росавиация уже приказала "Аэрофлоту" — владельцу "Победы" разобраться с высшими чинами авиакомпании.

Администрация Нефтекамска посчитала, что городу нанесен имиджевый ущерб. Сторона склоняется к исковому заявлению, но пока что ждёт извинений от авиакомпании.

Источник: БСТ.

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Теги: Зенит Дзюба
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