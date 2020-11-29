"Играть в такую погоду сложно, тем более, когда на одного игрока меньше - это вдвойне сложнее. Могли и выиграть, могли и вничью сыграть, но сложилось так, что мы проиграли. Никаких претензий к игрокам нет, они старались.
Мы не согласны с удалением Терехова. Есть у нас судейская комиссия, пускай разбирается. Судья принял такое решение, которое нам не понравилось. Дальше уже не наша прерогатива, пусть смотрят, разбираются в ЭСК.
Будем ли подавать апелляцию? Посмотрим эпизод, потому что есть эмоции, а есть разбор, поэтому посмотрим и на основании этого примем решение.
Нобоа отработал уже неделю в общей группе, поэтому особо риска не было в том, что он вышел в стартовом составе. Он готов был выйти с ЦСКА, но решили не рисковать лишний раз. Сейчас Нобоа абсолютно здоров, поэтому риска никакого не было," - передает слова Фоменко корреспондент Rusfootball.info.
Напомним, что в перерыве матча был удален главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.
Тренер "Сочи": у нас есть судейская комиссия, пускай разбирается
Тренер "Сочи" Олег Фоменко подвел итог матча 16-го тура РПЛ с "Уралом" (0:1).
Фото: ФК "Сочи"
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