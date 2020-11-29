Федотов: "Спартак" должен был бить пенальти, Ларссон не симулировал

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал комментарий по спорному моменту матча "Спартак" - "Ротор" (2:0).
Фото: "Sport24"
На 60-й минуте матча "Спартак" - "Ротор" (2:0) игрок "красно-белых" Джордан Ларссон упал в штрафной площади волгоградцев после контакта с вратарем волгоградцев.

"Да, Ларссон чуть-чуть преувеличил. Но это не симуляция. Контакт был.

Почему не вмешался VAR? Иванов, ты где?

Правильное решение: 11-ти метровый удар и желтая карточка", - заявил Федотов.

По итогам этого момента игрок "Спартака" Джордан Ларссон получил желтую карточку за симуляцию. Предупреждение также получил и наставник "красно-белых" Доменико Тедеско. Он слишком эмоционально высказывал претензии резервному судье этого матча.

"Спартак" обыграл "Ротор" у себя дома со счетом 2:0. Голы на счету Александра Кокорина и Самуэля Жиго.

"Спартак" набрал 32 очка и вместе с ЦСКА и "Зенитом" возглавляет турнирную таблицу по итогам 16-го тура РПЛ.

Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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Теги: Спартак Ротор Федотов
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