В 1/8 финала Кубка России "Арсенал" сыграет с "Зенитом".
"Зенит в последние годы - лучшая команда страны, да еще игра на выезде. Но нашему клубу надо расти, добиваться высоких результатов, в перспективе выиграть Кубок. Игра нескоро, в следующем году. Будем готовиться, в Кубке все возможно", - цитирует Джорджевича пресс-служба "Арсенала".
Поединок "Зенит" - "Арсенал" состоится 20 февраля 2021 года.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Джорджевич в составе "Арсенала" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Ранее черногорский нападающий также выступал за "Могрен", "Зенит", "Твенте", "Сампдорию", "Понферрадину" и "Локомотив".
Джорджевич: "Арсеналу" надо расти и в перспективе выиграть Кубок России
Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал о перспективах тульской команды в Кубке России.
Фото: ФК "Арсенал"
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