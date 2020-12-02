"Зенит" может купить вингера "Штутгарта" Гонсалеса за 30 млн евро

"Зенит" проявляет интерес к вингеру "Штутгарта" Николасу Гонсалесу.
Фото: ФК "Штутгарт"
"Питерцы интересуются Гонсалесом и могут попробовать купить его зимой. Сумма сделки может составить около 30 млн евро", - сообщает источник.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 22-летний аргентинец провел 5 матчей, в которых забил 3 гола (2 с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. Ресурс Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 16 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


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Теги: Зенит Штутгарт Гонсалес
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