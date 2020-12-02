Радимов высказался за ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России

Тренер " Зенита -2" Владислав Радимов выразил мнение о том, что лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге следует ужесточить.

Фото: ФК "Зенит"

"Если совсем отменить лимит, то к нам поедут легионеры не лучшего качества. Стоит прописать стоимость легионеров, которых покупают за определённую сумму, довольно-таки высокую. Если будем привозить дешёвых легионеров, уровень лиги будет ещё ниже. Давайте сделаем лимит не восемь легионеров, а шесть", - сказал Радимов в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".



Напомним, что на данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров "8+17" - в заявке клуба должно быть не более 8 иностранных футболистов. При этом их количество на поле во время матча не ограниченно.



В нынешнем сезоне еврокубков российские клуба за 17 матчей не одержали ни одной победы.