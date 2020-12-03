- Разумеется, хочется снова добиться успеха в матче с таким соперником. Понимаем, что будет непросто. И недавний матч "Зенита" в Лиге чемпионов нам не помощник. Да, команда физически может устать, но эмоционально она будет злая после поражения от "Брюгге". Поэтому нашим ребятам надо быть крайне внимательными в каждом эпизоде, - передают слова Иванова "Известия".
5 декабря в матче 17 тура Российской премьер-лиги "Зенит" принимает на своем поле "Урал" из Екатеринбурга. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 32 очками, столько же баллов в активе ЦСКА и московского "Спартака". "Урал" находится на 11 месте, команда набрала 19 очков в 16 сыгранных матчах. Последняя очная встреча этих клубов состоялась в первом круге чемпионата 19 сентября на поле "Урала" и закончилась вничью 1:1. Предыдущие 5 личных поединков завершились победами "Зенита".
Президент "Урала" Иванов: "Зенит" будет уставшим, но злым после поражения в Брюгге
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17 тура РПЛ "Зенит" - "Урал".
Фото: ФК "Урал"
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