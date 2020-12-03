Произошла замена арбитра в матче "Сочи" - "Ахмат"

Валерий Данченко не сможет исполнять обязанности ассистента главного арбитра в матче 17-го тура РПЛ "Сочи" — "Ахмат" из-за сомнительного результата теста на COVID-19.

Фото: ФК "Сочи"

Вместо Данченко на игру назначен Андрей Гурбанов.



Напомним, что встреча "Сочи" и "Ахмата" состоится 7 декабря на стадионе "Фишт". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.



Источник: официальный телеграм-канал РФС