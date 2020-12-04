По информации источника, услуги 22-летнего футболиста предложили "Зениту" посредники. "Штутгарт" готов продать аргентинца за 20-22 млн евро. Речь идет о долгосрочном контракте и зарплате не менее 2 млн евро в год. "Зенит" пока не торопит события и изучает вопрос целесообразности приобретения футболиста.
В нынешнем сезоне немецкого чемпионата Гонсалес принял участие в 5-и матчах. В них он забил 3 гола, 2 из которых с 11-метровой отметки, и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Штутгарт" готов продать Гонсалеса "Зениту" за 20 млн евро
Вингер "Штутгарта" Николас Гонсалес может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Штутгарт"
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