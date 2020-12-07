Сборная России попала в группу Н. Соперниками российской команды будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипра и Мальты.
Групповой раунд турнира состоится с марта по ноябрь 2021 года.
Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Определились соперники сборной России в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре
Состоялась жеребьевка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Фото: FIFA.com
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