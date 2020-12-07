- Думаю, и Хорватия, и Словакия со Словенией, и даже Кипр - это непростые соперники. Вопрос в том, в каком мы будем состоянии. Так что все зависит от нас. Конечно, играть нужно, группа интересная. Но не могу сказать, что мы точно должны выходить. Вполноги в этой группе никого не обыграть, - передает слова Непомнящего "РБ-Спорт".
Напомним, что 7 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка европейского квалификационного турнира к Чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Соперниками сборной России по группе стали национальные команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Прямую путевку на мундиаль получает сборная, занявшая первое место в группе, второе место попадает в полуфиналы стыковых турниров.
Непомнящий - о жеребьевке сборной России: вполноги в этой группе никого не обыграть
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал отборочную группу сборной России на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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