- Я знал, что это могло случиться, но очень хотел, чтобы этого не произошло. У меня особая симпатия к России, так как Никола играет здесь. Будут приятные и классные матчи между двумя сильными командами, - передает слова Влашича-старшего "Чемпионат".
Напомним, сборные Хорватии и России попали в одну и ту же квалификационную группу H в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира в Катаре 2022 года. Остальными участниками группы стали национальные команды Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Хорватия и Россия все 3 официальных личных матча завершили вничью (0:0, 0:0 и 2:2), но в последнем из них хорваты победили по пенальти, что позволило им выйти в полуфинал, а затем и в финал ЧМ-2018.
Отец Влашича: не хотел, чтобы Хорватия и Россия попали в одну группу
Йошко Влашич, отец хавбека ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, высказал мнение о том, что сборные Хорватии и России по жребию попали в одну отборочную группу к ЧМ-2022.
Фото: Reuters
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