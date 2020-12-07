- Самое главное, что у нас нет Англии, Франции, Испании, Бельгии. У нас хорошие шансы, чтобы выйти на чемпионат мира, - передает слова Семина Sport24.
Соперниками сборной России в отборочной группе H к ЧМ-2022 в Катаре стали команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В 2005 году сборная России под руководством Юрия Семина заканчивала отборочный турнир к ЧМ-2006 в одной группе со словаками, сыграла с ними вничью (0:0), но не смогла опередить в турнирной таблице, финишировав с равным количеством очков.
Семин: у сборной России хорошие шансы выйти на чемпионат мира
Экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин оценил состав отборочной группы, выпавшей нашей национальной команде при жеребьевке отбора на ЧМ-2022.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!