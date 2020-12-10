""Зенит" - отличная команда. Нам нужно отталкиваться от своей игры, от своего плана. Действовать очень организованно. Верю, мы можем победить. Будем бороться с первой и до последней минуты. Мы готовы дать бой серьезному сопернику", - приводит слова Игбуна пресс-служба "Динамо".
Отметим, что встреча "Зенит" - "Динамо" пройдет в субботу, 12 декабря. Начало матча – в 19.00 мск. Петербургская команда подходит к игре в статусе лидера чемпионата (35 очков). "Динамо" набрало 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Игбун – о матче с "Зенитом": нужно отталкиваться от своей игры, мы можем победить
Нападающий "Динамо" Сильвестр Игбун высказался о предстоящем матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
Фото: "Динамо"
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