В казанский клуб перебрались полузащитник Михаил Костюков и защитник Алексей Грицаенко.
Деньги за трансферы теперь пойдут на погашение долгов перед футболистами "Тамбова".
Костюков в текущем сезоне забил 1 мяч в 15 матчах РПЛ. Грицаенко принял участие в 10 матчах.
Источник: Sport24
Источник: Костюков и Грицаенко перешли в "Рубин" из "Тамбова"
Сразу два футболиста "Тамбова" продолжат карьеру в "Рубине".
Фото: Sportbox
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