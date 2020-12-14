"Тренер "Спартака" Тедеско два дня обвинял меня в расизме, а сегодня узнаю, что это ксенофобия. Сейчас пойду в энциклопедический словарь узнавать, что это за значение. А может, он просто будет уважать нас? Всех нас. Будет наказание мне или Тедеско? Я не люблю делать прогнозы, но соответствующие органы разберутся", - сказал Бородин.
После матча 18 тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" наставник красно-белых заявил, что столкнулся с расизмом со стороны Бородина.
Также сообщалось, что один из футболистов "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля, помощника Тедеско.
Матч завершился поражением "Спартака" со счетом 0:1.
Источник: "Матч ТВ"
Бородин: два дня Тедеско обвинял меня в расизме, а сегодня узнаю, что это ксенофобия
Тренер "Сочи" Дмитрий Бородин прокомментировал скандальную ситуацию с главным тренером "Спартака" Домекнико Тедеско.
Фото: ФК "Зенит"
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