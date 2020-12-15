"На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты. Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это все промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимание.
Как команда мы ментально поменялись, стали более уверенными в себе. Начали с чистого листа в этом году, с уверенностью в свои силы. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше", - сказал Максименко в эфире канала "Матч ТВ".
Напомним, что минувший сезон "Спартак" закончил на 7-й строчке, набрав 39 очков. У чемпиона прошлого сезона "Зенита" по итогам турнира было 72 балла.
В текущем сезона команда Доменико Тедеско по итогам 18-и туров занимает 2-е место с 35-ю очками. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 3 пункта. 16 декабря красно-белые проведут заключительный матч в нынешнем году именно против петербургского клуба. Начало встречи - в 20:00 по московскому времени на "Газпром Арене".
Максименко: думаю, "Спартак" точно останется в тройке. Может быть, и выше
Голкипер "Спартака" Александр Максименко спрогнозировал место красно-белых в турнирной таблице по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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