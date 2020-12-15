"Говорят, Доменико — эмоциональный, но я думаю, он просто звенит пустыми банками. У всех нас есть эмоции, однако нужно сдерживать себя. В поведении же Тедеско много показного", - сказал Кобелев.
По словам экс-тренера "Динамо", Тедеско регулярно апеллирует к арбитрам, немец постоянно чем-то недоволен. Кобелев добавил, что ему не нравится манера поведения Тедеско.
Источник: RT
Кобелев: в поведении Тедеско много показного
Экс-наставник московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался о поведении главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: РИА Новости
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