"Как же антиспартаковское чмо радуется поражению Спартака". Шмурнов - после матча с "Зенитом"

Как же антиспартаковское чмо радуется этому поражению Спартака, а еще больше - этому раздраю в клубе... Жалко вас. Просто потому, что вы чмо по жизни. Вам никогда не понять, что такое болельщики Спартака.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) December 17, 2020
Отметим, что поражение от "Зенита" вызвало волну критики в адрес "Спартака". Помимо этого, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско после матча в Санкт-Петербурге заявил о решении не продлевать контракт с клубом, который заканчивается в мае следующего года, по семейным обстоятельствам.
Источник: официальный "твиттер" Александра Шмурнова