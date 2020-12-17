- Как это на Илью повлияет? Он же не в Белоруссии находится. Его исключили из списков, есть определенная процедура. Будут пытаться призвать его в армию каким-то образом. Пока он не будет возвращаться в Белоруссию. Тем более у него действующий контракт. В ЦСКА, судя по происходящему в команде, к этой ситуации относятся ровно. Не беспокоит ли их, что Шкурина могут призвать в армию посреди сезона? Вот если сам военком приедет на игру ЦСКА и каким-то образом выкрадет его из раздевалки ЦСКА, то тогда может быть, - передает слова Исаева Sport24.
Ранее стало известно, что 21-летний нападающий ЦСКА Илья Шкурин был исключен из списков национальной и молодежной сборных команд Белоруссии на будущий год. Такая мера автоматически лишает форварда права на льготную отсрочку от службы в армии. Эти санкции были применены к Шкурину из-за пропуска сбора молодежной сборной Белоруссии в сентябре 2020 года, на который футболист не поехал по политическим мотивам.
Агент Шкурина - о возможном призыве в армию: пока Илья не будет возвращаться в Белоруссию
Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал ситуацию с лишением игрока места в сборной Белоруссии и права на отсрочку от армии.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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