Нападающий "Локомотива" Зе Луиш успешно перенес операцию на стопе. Футболист чувствует себя хорошо. В ближайшее время он приступит к тренировкам по индивидуальной программе. В январе Зе Луиш должен отправиться с командой на сборы.
В этом сезоне Зе Луиш провел за "Локомотив" 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав три голевых передачи.
"Локомотив" после 18-ти туров идет на 7-м месте, набрав 28 очков.
Источник: пресс-служба ФК "Локомотив"
Зе Луиш успешно перенес операцию на стопе
Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что нападающий команды Зе Луиш успешно перенес операцию на стопе.
Фото: ФК "Локомотив"
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