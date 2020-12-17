Чернышов: Тедеско - не тот тренер, который мог что-то дать "Спартаку". Больше шоумен

Экс-главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал работу в клубе главного тренера Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
- Мы до конца не поняли, что за тренер Тедеско. Результата никакого в "Спартаке" не дал. Клуб требует побед в чемпионате, Кубке, попадания в Лигу чемпионов. Ничего этого не было. Наоборот, "Спартак" окружали постоянные скандалы, связанные с судейством, его поведением. Как о тренере ничего не могу о нем сказать. Непонятная фигура. Это не тот человек, который мог что-то дать "Спартаку" в ближайшем будущем. Тедеско больше шоумен, который развлекал публику. Постоянно находился в каком-то поиске своего футбола, - передает слова Чернышова "РБ-Спорт".

"Спартак" по итогам осенней части чемпионата России занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав в 19 матчах 35 очков. В последнем туре красно-белые уступили на выезде "Зениту" со счетом 1:3, до этого проиграли в гостях "Сочи" (0:1). После поражения в Санкт-Петербурге главный тренер команды Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать действующее соглашение со "Спартаком", срок которого истекает после окончания сезона 2020/2021. Немецкий специалист объяснил такое решение сложной обстановкой в мире из-за пандемии коронавируса и желанием чаще видеться со своей семьей, которая постоянно проживает в Германии.

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Теги: Спартак Тедеско Чернышов
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