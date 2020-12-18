Вопрос главе государства задала комментатор телеканала "Матч ТВ" Ольга Богословская во время ежегодной прямой линии.
"Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала "Матч ТВ" на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт. Судите сами!" — написал Кадыров.
Напомним, что в ноябре 2020 года в сеть попало видео интимного характера с участием Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать форварда на ноябрьские матчи национальной команды, объяснив это тем, что Артему нужно побыть с семьей. Также Дзюба временно был лишен капитанской повязки в петербургском "Зените".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний Дзюба провел 17 матчей, забил в них 11 голов, 3 из которых с пенальти, и сделал 4 результативные передачи.
Источник: телеграм-канал Рамзана Кадырова
Кадыров отреагировал на вопрос Путину о скандальном видео Дзюбы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на вопрос Президенту РФ Владимиру Путину об интимном видео капитана сборной России и "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: ТАСС
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