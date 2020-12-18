"Против успешного выступления сработало 2 фактора. Первый - коронавирус, игроки действительно болели и провели не все игры в оптимальных составах. Будем надеяться, что это разовый фактор. Второй фактор не нов. Мы не очень успешно выступили и год, и два назад. Футбол во внутренних соревнованиях не очень соответствует современным требованиям. Европейский футбол, даже в средних лигах, более динамичен - количество ускорений и спринтов", - заявил Дюков.
Напомним, что Россию в еврокубках представляли "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лиге чемпионов, и ЦСКА - в Лиге Европы.
Источник: телеграм-канал "Футбольный Биги"
Президент РФС назвал причины провала российских клубов в еврокубках
Президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков назвал причины неудачного выступления клубов РПЛ в еврокубках.
Фото: РФС
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