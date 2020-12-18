Комитет по этике РФС сегодня рассмотрел инцидент с участием вратаря "Тамбова" Сергея Рыжикова.
Напомним, после матча 17-го тура РПЛ "Спартак" - "Тамбов" (5:1) Рыжиков, комментируя работу арбитра той встречи Станислава Васильева, заявил: "Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил".
По итогу заседания, голкиперу "Тамбову" Рыжикову было вынесено замечание и штраф в размере 100 тыс. рублей.
"Тамбов" на данный момент занимает последнее, 16-е место, в таблице РПЛ. У команды 12 очков в активе. Сегодня вечером "Тамбов" сыграет против "Урала" в заключительном матче 19-го тура РПЛ. Начало матча в 18:00 мск.
Источник: официальный сайт РФС
Рыжиков оштрафован на 100 тыс. рублей за то, что называл арбитра "убийцей с детским лицом"
Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков получил наказание за то, что после матча "Спартак" - "Тамбов" (5:1) назвал арбитра той встречи "убийцей с детским лицом".
Фото: ФК "Тамбов"
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