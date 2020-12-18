"С первого дня сборов начну тренироваться в общей группе. Это моя первая операция и, надеюсь, последняя. В понедельник у меня была операция, а во вторник уже две тренировки. Уже начал бегать. Я провёл в Италии две недели, но тренировался не так, как в клубе", — сказал Соболев в видео на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, что у футболиста произошла блокада коленного сустава в преддверии матча 6-го тура Лиги наций УЕФА Сербия — Россия (5:0).
Соболев перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний форвард провел 12 матчей в составе красно-белых, в которых отличился пятью забитыми мячами (один из которых с пенальти) и одной результативной передачей.
Соболев рассказал, когда вернется в состав "Спартака"
Травмированный форвард "Спартака" Александр Соболев поделился прогнозами касаемо сроков возвращения в команду.
Фото: ФК "Спартак"
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