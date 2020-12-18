- Доволен ли я выступлением "Урала" в 2020 году? Не секрет, что для всех 2020 год был сложным. Если говорить о причинах - это пандемия коронавирусной инфекции. Могу сказать одно, что все были в равных условиях и оправданий быть не может. Но хотелось бы, естественно, выступить лучше. Если оценивать по пятибалльной шкале, то твердую тройку можно поставить, - цитирует Кулакова пресс-служба "Урала".
Екатеринбургский "Урал" по итогам осенней части чемпионата России сезона 2020/2021 находится на 12 месте. "Шмели" набрали 21 очко в 19 сыгранных матчах, одержали 4 победы, 9 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, забив при этом 16 и пропустив в свои ворота 23 гола. Отрыв "Урала" от волгоградского "Ротора", занимающего 13 строчку в зоне стыковых матчей, составляет 7 очков.
Капитан "Урала" Кулаков поставил оценку выступлению своей команды в уходящем году
Правый защитник и капитан "Урала" Денис Кулаков оценил выступление своей команды в 2020 году.
Фото: ФК "Тамбов"
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