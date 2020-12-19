"Он такой футболист, что ему нужна поддержка. Надо понимать, куда отдать ему пас. И, играя со мной, он знал, что, если хорошо откроется, я ему обязательно отдам и сделаю это правильно. А главное - у него не получается в "Спартаке" из-за травмы", - отметил Нобоа.
Напомним, что Нобоа и Кокорин вместе выступали за "Динамо" и "Сочи".
В текущем розыгрыше чемпионата России Кокорин провел за "Спартак" восемь игр, в которых отметился двумя голами с сделал один голевой пас.
Источник: Спорт-Экспресс
Нобоа: у Кокорина не получается хорошо играть в "Спартаке" из-за травмы
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему у форварда "Спартака" Александра Кокорина не получается показать свой лучший футбол в составе "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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