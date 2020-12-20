- Ничего плохого о Кононове не скажу. У него были хорошие идеи, он неравнодушный, мог завестись и отругать. Вы его видите только на интервью, но на тренировках он был жестче и убедительнее. Как-то он сборах он прямо отчитывал нас, когда мы какие-то элементы не могли выполнить после десяти объяснений, - передает слова Комбарова Sports.ru.
Левый защитник "Крыльев советов" Дмитрий Комбаров выступал за московский "Спартак" в период с августа 2010 по июль 2019 года. Главный тренер Олег Кононов работал с красно-белыми с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. В ходе работы Кононова в "Спартаке" новичок команды бразилец Лукас Айртон выиграл у Дмитрия Комбарова конкуренцию за место в основном составе.
Д. Комбаров: на тренировках Кононов был жестче и убедительнее, чем на интервью
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о работе с главным тренером Олегом Кононовым.
Фото: РИА Новости
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