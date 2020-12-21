Как сообщает источник, футбольный клуб "Сочи" контактировал с бывшим гендиректором московского "Спартака" Шамилем Газизовым. Сочинский клуб хотел бы назначить Газизова на аналогичную должность. Сейчас пост генерального директора в "Сочи" занимает Дмитрий Рубашко.
Напомним, Шамиль Газизов был назначен на пост генерального директора "Спартака" летом этого года, но был уволен с должности в декабре. До "Спартака" Газизов был генеральным директором "Уфы".
"Сочи" после 19-ти туров идет на 4-м месте, имея в активе 33 очка.
Источник: Чемпионат
Источник: "Сочи" контактировал с Газизовым
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заинтересовал футбольный клуб "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!