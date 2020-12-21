"Вот Евгений Ловчев считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Джордана Ларссона и Эсекеля Понсе. Но потенциал – это то, что реализовано. Так что это все мне напоминает дерево, которое хорошо цветет и не дает плодов. К Кокорину это очень применительно", - сказал Бышовец.
Он добавил, что считает приглашение Кокорина в "Спартак" огромной ошибкой.
Напомним, ранее сообщалось, что Кокорин нарушил требования руководства "Спартака" и отправился отдыхать на Мальдивы. Руководство "красно-белых" хотело, чтобы игрок остался в России до конца декабря и проводил индивидуальные тренировки.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кокорин провел восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Р-Спорт
Бышовец: приглашение Кокорина в "Спартак" было огромной ошибкой
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о форварде "Спартака" Александре Кокорине.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!