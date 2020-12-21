Бышовец: приглашение Кокорина в "Спартак" было огромной ошибкой

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о форварде "Спартака" Александре Кокорине.
Фото: "Спартак"
"Вот Евгений Ловчев считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Джордана Ларссона и Эсекеля Понсе. Но потенциал – это то, что реализовано. Так что это все мне напоминает дерево, которое хорошо цветет и не дает плодов. К Кокорину это очень применительно", - сказал Бышовец.

Он добавил, что считает приглашение Кокорина в "Спартак" огромной ошибкой.

Напомним, ранее сообщалось, что Кокорин нарушил требования руководства "Спартака" и отправился отдыхать на Мальдивы. Руководство "красно-белых" хотело, чтобы игрок остался в России до конца декабря и проводил индивидуальные тренировки.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кокорин провел восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Бышовец Кокорин Спартак
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