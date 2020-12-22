По информации источника, свой пост покинет председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков. Сообщается, что причиной его ухода стали не результаты клуба, а новое место работы.
Также отмечается, что вероятно пополнение совета директоров "Локо" новыми лицами.
Напомним, что "Локомотив" по итогам 19-и туров РПЛ занимает 8-е место, набрав 28 очков.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: председатель совета директоров "Локомотива" Мещеряков покинет свой пост до нового года
До конца 2020 года в совете директоров московского "Локомотива" произойдут кадровые изменения.
Фото: ФК "Локомотив"
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