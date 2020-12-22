Спадото отметил, что интерес к футболисту проявляют несколько клубов, в их числе и сине-бело-голубые.
"Зенит" действительно большой клуб, лидер РПЛ. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда.
Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора", - приводит слова агента "Р-Спорт".
В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний нападающий провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
Агент Пепе: было бы здорово перейти в "Зенит"
Агент Адриано Спадото, представляющий интересы форварда "Гремио" Пепе Косса, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в "Зенит".
Фото: ФК "Гремио"
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