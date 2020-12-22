Напомним, сегодня Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера греческого АЕКа.
"Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в "Локо" активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики", - написал Андронов.
Массимо Каррера в 2016-2018 гг. работал главным тренером в московском "Спартаке". В 2017 году итальянский специалист привел "красно-белых" к чемпионскому титулу. Также, в этом году он выиграл со "Спартаком" Суперкубок России.
Сейчас "Локомотив" возглавляет Марко Николич. Под его руководством "железнодорожники" заняли последнее место в группе Лиги чемпионов. В РПЛ команда идет на 8-м месте, набрав в 19-ти матчах 28 очков.
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Андронов: Карреру в "Локомотив" лоббирует агент Гурцкая
Спортивный комментатор Алексей Андронов поделился информацией, что Массимо Каррера, уволенный сегодня из АЕКа, может возглавить "Локомотив".
Фото: "Getty Images"
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