Андронов: Карреру в "Локомотив" лоббирует агент Гурцкая

Спортивный комментатор Алексей Андронов поделился информацией, что Массимо Каррера, уволенный сегодня из АЕКа, может возглавить "Локомотив".
Фото: "Getty Images"
Напомним, сегодня Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера греческого АЕКа.

"Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в "Локо" активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики", - написал Андронов.

Массимо Каррера в 2016-2018 гг. работал главным тренером в московском "Спартаке". В 2017 году итальянский специалист привел "красно-белых" к чемпионскому титулу. Также, в этом году он выиграл со "Спартаком" Суперкубок России.

Сейчас "Локомотив" возглавляет Марко Николич. Под его руководством "железнодорожники" заняли последнее место в группе Лиги чемпионов. В РПЛ команда идет на 8-м месте, набрав в 19-ти матчах 28 очков.

Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Андронов Каррера Николич
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад"
Андронов: Карреру в "Локомотив" лоббирует агент Гурцкая 1
Штоффельсхаус: уверен, что Антон Миранчук заявит о себе в Европе
"У команды практически не было опыта игры в еврокубках". Бувач - о вылете "Динамо" из Лиги Европы
Иванов и, вероятно, Мелкадзе зимой покинут "Ахмат"
Бывший спортдиректор "Локомотива" Штоффельсхаус - о работе с Семиным: мы были на пути к созданию топ-клуба 1
Бувач: Шварц подходит для реализации того видения футбола, которое мы хотим видеть в "Динамо"
Глушаков - об отставке Карреры из АЕКа: не понимаю, при чем здесь я 1
Трабукки: пока Каррере в Россию вернуться не получится 1
"Валенсия" с Черышевым в составе проиграла "Севилье"
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Болоньей"
РПЛ опубликовала результаты проверки столкновения фанатов на матче "Зенит" - "Спартак" 2
"Наполи" вернули одно очко, матч с "Ювентусом" будет переигран 2
Талалаев прокомментировал просьбу Черчесова перенести 23-й тур РПЛ
Гинер проиграл выборы, "Спартак" выбирает тренера, "Локомотив" возвращает Семина. Главное за 22 декабря 2
Буффона могут дисквалифицировать за богохульство 1
Каррера уволен с поста главного тренера АЕКа 12
Азар включен в заявку "Реала" на матч Ла Лиги впервые с конца ноября
Семин - о возможном возвращении в "Локо": пока Кикнадзе и Мещеряков в клубе, этого не может быть 1
Стал известен возможный сменщик Кикнадзе на посту гендиректора "Локомотива" 4
Источник: Кикнадзе покинет "Локомотив". Семин войдет в состав менеджмента клуба 3
Агент Карреры: возвращение Массимо в "Спартак"? Возможно. Нужно подождать 7
Сутормин стал лучшим игроком "Зенита" в декабре 3
Агент Пепе: было бы здорово перейти в "Зенит" 10
"Спартак" - Тилю: успехов в Бундеслиге 2
Смородская отреагировала на информацию об участии в выборах главы ФНЛ 2
Источник: Ольга Смородская планирует выдвижение в президенты ФНЛ 1
Прядкин прокомментировал слух о том, что Хачатурянц может стать новым президентом РПЛ 2
Прядкин: РПЛ заканчивает год с минусовым бюджетом впервые за несколько сезонов 3
Источник: председатель совета директоров "Локомотива" Мещеряков покинет свой пост до нового года 1
Все новости
-