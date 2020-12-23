"Ротенберг трудолюбивый футболист. Борис тренировался, как и все, но его уровень — это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда", -
Были шутки по его фамилии, но по-доброму. Он сам все понимал — смеялся, да и сам шутил. Самоирония у него была", - заявил Коломейцев.
Александр Коломейцев выступал за московский "Локомотив" с 2015 по 2020 год. За время выступления его в составе "железнодорожников" он провел 104 матча, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
Борис Ротенберг в составе "Локомотива" провел 17 матчей, за москвичей он выступает с 2016 года. Долгое время Ротенберг восстанавливался от травмы крестообразной связки колена.
Коломейцев: Ротенберг трудолюбивый футболист, но его уровень - вторая восьмерка РПЛ
Бывший полузащитник московского "Локомотива" высказал мнение о защитнике "железнодорожников" Борисе Ротенберге.
Фото: ФК "Локомотив"
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