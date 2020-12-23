"Я с Денисовым нормально общался. Сначала он разговаривал не со всеми, а потом все было нормально. При этом не сказал бы, что он сильно замкнутый. В команде он со многими нормально общался, мог спокойно прийти на командные мероприятия. Убегать от команды он не пытался. Но его авторитет чувствовался", - заявил Коломейцев.
Игорь Денисов выступал в составе московского "Локомотива" с 2017 по 2019 год. За "железнодорожников" он провел 93 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Денисов также играл за "Зенит", "Динамо" и "Анжи". В сборной России он сыграл 54 матча.
Александр Коломейцев выступал за московский "Локомотив" с 2015 по 2020 год. За время выступления его в составе "железнодорожников" он провел 104 матча, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
Источник: Sport24
Коломейцев: не могу сказать, что Денисов сильно замкнутый человек. Я с ним общался нормально
Экс-игрок "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о том, какое поведение было у Игоря Денисова в московской команде.
Фото: "Getty Images"
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