В него вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик. Председателем совета директоров был избран Плутник. Отметим, что Александр является членом совета директоров ПФК ЦСКА.
Бывший глава Совета Анатолий Мещеряков покинул клуб в связи с переходом на новое место работы.
Ранее стало известно, что генеральным директором "Локомотива" стал Владимир Леонченко, сменивший на данном посту Василия Кикнадзе.
Источник: официальный сайт ФК "Локомотив"
Член совета директоров ЦСКА Плутник стал новым председателем совета директоров "Локомотива"
В ходе сегодняшнего собрания акционеров АО ФК "Локомотив" был избран новый состав Совета директоров клуба.
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