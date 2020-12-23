"Краснодар" интересуется нападающим "Стяуа". Румынский клуб хочет 15 млн евро

Нападающий "Стяуа" Деннис Ман входит в сферу интересов "Краснодара".
Фото: ФК "Стяуа"
По информации источника, российский клуб сделал предложение по 22-летнему игроку в размере 10 млн евро. Однако владелец "Стяуа", Джиджи Бекалине, не намерен продавать форварда менее чем за 15 млн евро. Он сообщил, что готов подождать нового предложения до 10 января 2021 года.

В нынешнем сезоне румынского чемпионата Ман принял участие в 14-и матчах, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 6,5 млн евро.

Источник: Gazeta Sporturilor

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Теги: Краснодар Стяуа
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