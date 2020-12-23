"Очень рад стать частью нового совета директоров "Локомотива". Для меня это еще большая ответственность за команду.
Все произошло достаточно быстро. Со мной связались из клуба, спросили, что думаю по поводу совета директоров. Я ответил, что не против, и, конечно же, согласился", - передает слова Булыкина "Чемпионат".
Напомним, что Булыкин выступал за "Локо" в качестве игрока с 1995 по 2001 год.
Ранее было объявлено, что председателем совета директоров "Локомотива" стал Александр Плутник. Новым генеральным директором московского клуба стал бывший футболист красно-зеленых и московского "Торпедо" Владимир Леонченко. Анатолий Мещеряков и Василий Кикнадзе, ранее занимавшие данные должности соответственно, покинули клуб.
Булыкин прокомментировал включение в состав совета директоров "Локомотива"
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился эмоциями от своего назначения в совет директоров клуба.
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