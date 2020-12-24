По информации источника, 18 июля будет сыгран матч за Суперкубок России, через неделю после финала чемпионата Европы 2020.
1-й тур Российской Премьер-Лиги начнется 25 июля, первая часть чемпионата будет завершена 12 декабря.
О сроках проведения весенней части чемпионата пока неизвестно.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: 1-й тур РПЛ сезона-2021/22 начнется 25 июля
Стала известна дата начала сезон-2021/22 в России.
Фото: РПЛ
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