Напомним, что волгоградскому клубу было присуждено техническое поражение со счетом 3:0.
"Мы соблюдали все нормы и регламенты. В заявку внесли 17 здоровых футболистов, в том числе двух вратарей. Те же, кто заболел коронавирусом, были полностью изолированы. До сих пор не в силах понять, что мешало провести матч? Почему такая несправедливость по отношению к "Ротору"?
Запрет на игру наложил волгоградский Роспотребнадзор? Да ну, дешевые отмазки. Нас просто поимели!" - приводит слова Хацкевича "Спорт-экспресс".
Отметим, что, помимо матча с "Краснодаром", "Ротор" также получил техническое поражение в матче 8-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Волгоградский клуб по итогам первой части сезона РПЛ занимает 13-е место, набрав за 19 туров 14 очков. В первом после зимней паузы туре Российской Премьер-Лиги "Ротору" предстоит выездной матч против "Тамбова".
"Нас просто поимели!" Хацкевич - об отмене игры с "Краснодаром"
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич рассказал об отмене матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса в команде.
Фото: ФК "Ротор"
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