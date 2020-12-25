"Надо посоветовать Широкову и трусы продать, сейчас модно с ними манипуляции осуществлять", - сказал Островский.
Напомним, сегодня суд вынес решение по делу бывшего игрока сборной России Романа Широкова, который во время любительского матча избил арбитра Никиту Данченкова.
Широкову был назначен штраф в 100 тыс. рублей и 100 часов обязательных работа.
После объявления приговора адвокат Романа Широкова заявил, что кроссовки футболиста, в которых он избивал судью Данченкова будут выставлены на аукцион. Их минимальная стоимость будет составлять 100 тыс. рублей, что соразмерно штрафу, назначенному Широкову.
Источник: телеграм-канал "Футбольный Биги"
Адвокат арбитра Данченкова: могу посоветовать Широкову вместе с кроссовками продать еще и трусы
Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, отреагировал на решение стороны Широкова выставить бутсы Романа на аукцион.
Фото: РФС
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